Após críticas, Virginia e Zé Felipe explicam desânimo no show do sertanejo

Vídeo do show de Zé Felipe com participação de Virginia causou burburinho pela falta de animação do cantor

CARAS Digital Publicado em 21/02/2023, às 12h36

Virginia ajuda Zé Felipe a terminar show - Foto: reprodução/Instagram