Vestido vazado e sensualidade: Paolla Oliveira samba muito e exibe corpaço

Paolla Oliveira samba muito e exibe corpaço em ensaio da Grande Rio; atriz também distribuiu panetones para os ritmistas da agremiação

A bela Paolla Oliveira surgiu deslumbrante na noite desta quarta-feira, 20, ao ser clicada exibindo seu corpaço em mais um ensaio rumo ao Carnaval 2024. Com um vestido vazado, ela impressionou com suas curvas.

A artista ainda deu um exemplo de carinho aos ritmistas e presentou mais de 260 ritmistas com panetones. Feliz da vida, ela esbanjou simpatia, posou para fotos e deixou a comunidade ainda mais apaixonada.

Em 2024, a Grande Rio tem como enredo Nosso Destino é Ser Onça, trabalho que será desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. Este é o quarto desfile da dupla comandando o Carnaval da escola de Caxias.

Paolla Oliveira está morando com o namorado, o sambista Diogo Nogueira. Recentemente, ela apareceu no Encontro para e mandou um recado comovente ao amado. "Amor, um beijo para você. Eu invadi aqui para dizer que estou muito orgulhosa desse novo trabalho, que tudo que a gente faz com empenho, amor, dedicação e que toca nossa vida para frente, como eu sei que você faz com suas músicas, é sagrado", iniciou ela. "Que a galera se divirta assim como eu, que já sei todas as músicas, participei um pouco dessa trajetória aí. Então, espero que as pessoas dancem, cantem, se emocionem, pois tem de tudo nesse álbum aí, tudo que vocês quiserem vai ter aí. Um beijo e cuidem do que é sagrado para vocês", concluiu.

Veja:

Paolla Oliveira em ensaio da Grande Rio - AgNews

Paolla Oliveira mostra reação ao visitar obra de sua mansão

Recentemente, Paolla mostrou os detalhes da reforma da sua mansão no Rio de Janeiro, aonde irá se mudar com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. A artista decidiu visitar o local, já com a reforma avançada, e mostrou sua reação ao ver cômodos prontos pela primeira vez e se divertiu com o público.

"O meu vídeo de reação e mais um dia de visita na minha obra. Ai, como é que eu vou reagir se eu vou mudar e minha casa tá assim, gente?", iniciou. Em seguida, ela visitou a cozinha do lar, já equipada com bancadas planejadas e alguns eletrodomésticos. "Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo? Tá quase, vai sair minha gente! É aqui que eu vou aprender a cozinhar", brincou ela.