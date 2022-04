Thelminha celebra retorno à Mocidade Alegra após 2 anos longe: ''Que ensaio maravilhoso!''

Thelminha celebrou seu retorno à sua escola de coração, Mocidade Alegre, após 2 anos longe do Carnaval paulista

Nesta segunda-feira, 11, Thelminha Assis (37) decidiu usar suas redes sociais para celebrar seu retorno à Mocidade Alegre após dois anos longe.

A médica publicou um vídeo lembrando que uma cena dela sambando no Big Brother Brasil, durante sua festa do líder, no ano de 2020, em que ela não pôde desfilar por conta do confinamento.

Em seguida, no mesmo clipe, ela mostrou alguns trechos do ensaio que aconteceu no último domingo, 10, onde ela finalmente retornou para sua agremiação do coração.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "A saudade começou lá no BBB e o reencontro veio após mais de 2 anos. Que ensaio maravilhoso Mocidade Alegre. Agora é só contar os dias para o nosso desfile! Vamos com tudo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que emocionante!", disse um. "Nasceu pronta! Maravilhosa!", escreveu outro. "Muito musa! Perfeita!", falou um terceiro.

Theliminha aposta em look animal print para ensaio do Carnaval

Anteriormente, Thelminha brilhou no ensaio técnico da Mocidade Alegre escolhendo um figurino animal print estiloso e cheio de referências a Juma, personagem de Pantanal.

"A Juma aproveitando a folga no domingo para curtir o último ensaio técnico no Anhembi", brincou ela na legenda do post.

