Thaynara OG revela como é a sua fantasia para o desfile da Estácio de Sá

Thaynara OG celebra a oportunidade de homenagear o Maranhão no desfile da escola de samba Estácio de Sá no Rio de Janeiro e revela qual é a data do São João da Thay

A influenciadora digital e apresentadora Thaynara OG vai aparecer deslumbrante na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 17. Ela é a embaixadora do enredo 'São João, São Luis, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração!' na escola de samba Estácio de Sá, que vai homenagear a história dos festejos juninos de São Luís do Maranhão.

Ela vai cruzar a passarela do samba com uma fantasia em tons de laranja, amarelo e vermelho, com direito a muito brilho e plumas.

A estrela está radiante com a oportunidade de desfilar em homenagem ao seu evento anual, o São João da Thay. “É de muita honra vir representando a minha terra em uma escola tão tradicional e berço do samba carioca como a Estácio de Sá, sobretudo porque teremos uma alegoria especial dedicada ao São João da Thay, esse evento que é tão importante para mim, que mudou a minha vida e tem como um dos principais objetivos mudar a vida de tantas outras pessoas”, contou ela.

Inclusive, a jovem já revelou qual é a data do São João da Thay em 2023. O evento acontecerá no dia 7 de junho em São Luis, no Maranhão e é beneficente, com a renda revertida para projetos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Fotos: André Nicolau