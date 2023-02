Solteiro, Marcus Buaiz rebate boatos de namoro com famosa após curtição no Carnaval: "Bem resolvido"

Empresário Marcus Buaiz se divertiu durante o Carnaval e garantiu que continua solteirão

Depois de dois longos anos distante do Carnaval, o empresário Marcus Buaiz (43) não negou que aproveitou bastante a folia deste ano. No último final de semana ele esteve em Salvador acompanhado de alguns amigos e até levantou suspeitas de um affair com a modelo Alessandra Ambrósio (41).

Em entrevista à CARAS Brasil, Buaiz negou qualquer tipo de envolvimento com a modelo e reforçou que os dois são apenas amigos. Mas além de Salvador, eles também estiveram em um camarote na Marquês de Sapucaí.

"Amigos ficam juntos no mesmo lugar", disse ele, que também foi visto acompanhado de outros famosos, como Matheus Mazzafera e Marina Morena, filha do cantor Gilberto Gil.

Marcus Buaiz está solteiro desde o fim do casamento com a cantora Wanessa Camargo (40). Os dois ficaram juntos por 17 anos e são pais de duas crianças: José e João. Desde então, o empresário ainda não assumiu nenhum relacionamento.

Questionado sobre seu objetivo na festa depois de anos casado, ele garantiu que não está 100% disponível: "Não vim com essa intenção, vim mesmo para me divertir, reencontrar o Carnaval do Rio, que para mim representa alegria do Brasileiro e a felicidade do retorno do entretenimento".

Ele continuou afirmando que estava tranquilo quanto a seu status de relacionamento e que tem aproveitado o período sozinho para se conhecer melhor. "No momento em que você tá bem resolvido com você mesmo, você não tem pressa para isso, né?", disse o capixaba.

"Tô muito feliz com meu momento, tô me reencontrando. Sempre namorei muito, a vida toda foi relacionamento e eu tô vivendo um relacionamento comigo mesmo muito forte, muito bom", declarou ele, que nos próximos dias deve seguir viagem para Paris, na França.

Diferente de Buaiz, a fila já andou faz tempo para Wanessa Camargo, que desde o ano passado assumiu namoro com Dado Dolabella. Os dois deram uma nova chance ao amor após mais de 20 anos distantes. Para quem não lembra, nos anos 2000 Dado e Wanessa viveram um romance recheado de polêmicas .