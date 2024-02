Solange Almeida aposta em look com brilho e plumas para comandar trio elétrico

A cantora Solange Almeida escolheu um look arrasador para comandar seu trio elétrico no Circuito Barra-Ondina nesta quinta-feira (8)

Na estreia do Carnaval de Salvador 2024, a artista apostou em um vestido curto com muito brilho e plumas. Ela completou a produção com uma bota de salto alto prata, meia calça e um brinco grande. Além disso, a famosa ainda prendeu os fios com rabo de cavalo.

Confira as fotos do look:

Solange Almeida no Circuito Barra Ondina - Foto: Dilson Silva/AGNews

Solange no Circuito Barra Ondina - Foto: Dilson Silva/AGNews

Solange no Circuito Barra Ondina - Foto: Dilson Silva/AGNews

Durante o programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, a cantora Solange Almeida compartilhou sobre seus planos de engravidar após o Carnaval deste ano. "Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. Tô me preparando para agora, depois do Carnaval, ser mãe novamente."

"Está tudo encaminhando, estou fazendo todo o tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há 10 anos, estavam congelados. E agora está o embrião pronto. Se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50. Vivendo um momento incrível", comentou.

Mãe de quatro filhos - Sabrina, Rafael Almeida, Estrela Sâmara e Maria Esther - Solange explica que esse será o primeiro que terá com o empresário Monilton Moura, com quem se casou em 2020. Patrícia ainda relembrou o aborto espontâneo de bebê da cantora com Monilton. "Vai ser meu quinto filho e vai ser o primeiro do Monilton. Estou me preparando... Tem gente que diz: 'Você é louca'. Louca de jeito nenhum. Amo a fase de gerar, ver a barriga crescer, de cuidar. Não deixo ninguém tocar", afirmou.