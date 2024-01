Solange Almeida revela planos para engravidar após o Carnaval: "Mãe aos 50"

Em participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, a cantora Solange Almeida revelou que tem planos para engravidar após o Carnaval deste ano

Durante o programa Encontro com Patrícia Poeta desta sexta-feira, 26, a cantora Solange Almeida compartilhou sobre seus planos de engravidar após o Carnaval deste ano.

“Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Amo ser mãe. Tô me preparando para agora, depois do Carnaval, ser mãe novamente. Está tudo encaminhando, estou fazendo todo o tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há 10 anos, estavam congelados. E agora está o embrião pronto. Se Deus quiser, depois do Carnaval, vou ser mãe aos 50. Vivendo um momento incrível”, comentou.

Mãe de quatro filhos - Sabrina, Rafael Almeida, Estrela Sâmara e Maria Esther - Solange explica que esse será o primeiro que terá com o empresário Monilton Moura, com quem se casou em 2020. Patrícia ainda relembrou o aborto espontâneo de bebê da cantora com Monilton. “Vai ser meu quinto filho e vai ser o primeiro do Monilton. Estou me preparando.”

“Tem gente que diz: 'Você é louca'. Louca de jeito nenhum. Amo a fase de gerar, ver a barriga crescer, de cuidar. Não deixo ninguém tocar”, afirmou.

Quem são os filhos de Solange Almeida?

Em 2000, Solange Almeida deu à luz a seu primeiro filho biológico, Rafael, nascido de parto normal, em Natal. Ele é fruto do relacionamento com seu primeiro marido, conhecido no mundo artístico como Russo. Um tempo antes, a cantora adotou Sabrina, sua primeira filha. Solange viveu seu casamento com o pai de seus filhos até Sabrina completar 10 Anos de idade, e logo em seguida se separaram.

De seu segundo casamento, com Sávio Varella, que durou de 2004 a 2010, nasceu Estrela Sâmara, em 2006, vinda ao mundo de parto normal, em Fortaleza. De seu casamento com o empresário Wagner Miau, com quem se casou em 2012, teve Maria Esther, nascida em 2013, de cesariana, também em Fortaleza. O casal divorciou-se em abril de 2015. Em julho de 2016, o ex-casal voltou a morar juntos, mas em setembro separaram-se novamente.