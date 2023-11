Quem é o namorado de Sophia Valverde? Rafa Almeida é filho de cantora famosa; conheça

Sophia Valverde e Rafa Almeida se conheceram após conversa íntima no Instagram

Depois de algumas especulações, finalmente foi confirmado o namoro entre a atriz Sophia Valverde (19) e o cantor Rafa Almeida (24). Neste sábado, 4, o casal usou o Instagram para compartilhar declarações apaixonadas.

"Parece um sonho lindo estou vivendo 🤍 @euraalmeida vc é a melhor pessoa que já conheci e foi tudo tão de repente, tão especial e tão lindo! Quem iria imaginar que uma reação num story me traria a melhor pessoa do mundo para estar ao meu lado", disse a ex-atriz mirim do SBT.

Rafa também compartilhou uma série de registros ao lado da amada e revelou que pediu Sophia em frente dos familiares. "Ontem foi um dia muito especial, não tinha momento melhor pra eu te pedir em namoro na frente dos seus avós, da sua mãe, do seu amigo… obrigado por me entregar seu coração, tô entregando por inteiro o meu!", disse.

Leia também: Rafa Almeida estreia sua primeira turnê em São Paulo com participação da mãe, Solange Almeida

Ele completou afirmando que tudo começou através de um bate-papo no Instagram, algo que ele jamais imaginava que poderia surgir um verdadeiro sentimento de amor pela garota, que ficou conhecida por protagonizar a novela As Aventuras de Poliana, do SBT.

"Eu tive que escrever um texto, porque se eu falasse palavras soltas agora, ficaria um pouco confuso e eu não expressaria tudo o que eu sinto. Então lá vai… tudo começou com uma 'reação' minha no seu Story… E você reagiu de volta… 'Duas vezes'", lembrou.

MAS, AFINAL, QUEM É RAFA ALMEIDA?

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, o jovem artista é filho da cantora de forró Solange Almeida, com seu ex-marido, Russo. Assim como a mãe, o rapaz tem um talento natural para a música e já tem algumas composições soltas pelas plataformas digitais.

Ele ganhou destaque na mídia após passar por uma transformação chocante durante a adolescência. Na época, Rafa realizou uma cirurgia bariátrica que mudou completamente sua vida. Com o passar dos anos, seu visual também começou a chamar atenção dos internautas e admiradores que acompanhavam sua mãe.

Com apenas 14 anos ele teve sua primeira música gravada por sua mãe, chamada Nosso Um Com Um. Desde então, o garoto tem diversas músicas gravadas por artistas reconhecidos nacionalmente como Bruno & Marrone, Jonas Esticado, Márcia Fellipe, MC Don Juan, Calcinha Preta e Wallas Arrais.