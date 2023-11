É oficial! Sophia Valverde ganha aliança de namoro de Rafael Almeida

Filho da cantora Solange Almeida, Rafael Almeida pede Sophia Valverde em namoro na frente da família dela e mostra o vídeo

A atriz Sophia Valverde, de 18 anos, está namorando! Nesta semana, o cantor Rafael Almeida, de 24 anos, filho da cantora Solange Almeida, fez o pedido de namoro oficial para a amada. Os dois estavam se conhecendo melhor há pouco tempo e decidiriam oficializar o relacionamento.

Ele fez o pedido de namoro, com direito a troca de alianças de compromisso, na frente da família dela e mostrou o vídeo para seus fãs. Nas imagens, ele ajoelhou na frente da amada, entregou a aliança e ganhou vários beijos carinhosos.

Na legenda, Rafael contou sobre o momento especial na vida do casal. "Ontem foi um dia muito especial, não tinha momento melhor pra eu te pedir em namoro na frente dos seus avós, da sua mãe, do seu amigo… obrigado por me entregar seu coração, tô entregando por inteiro o meu!", disse ele.

Então, ele contou que eles se conheceram por meio das redes sociais após uma interação deles. "Eu tive que escrever um texto, porque se eu falasse palavras soltas agora, ficaria um pouco confuso e eu não expressaria tudo o que eu sinto. Então lá vai… tudo começou com uma “reação” minha no seu Story… e você reagiu de volta… “duas vezes“ kkk Eu acredito que Deus sempre coloca pessoas nas nossas vidas por um propósito muito grande, e ele me botou na sua vida e você na minha, você chegou num momento em que eu não me reconhecia mais, estava perdido, sem direção, triste, numa fase ruim… Foi tudo muito rápido, e aí quando eu vi seu sorriso e você de perto, eu senti luz e paz, senti um frio na barriga que até me assustei…", afirmou.

Por fim, o rapaz se declarou: "Eu quero que você saiba que eu vou está aqui sempre que você precisar, e até quando não precisar. Tudo é tão real… Nunca tive algo igual ou parecido com o que temos, é algo único, nosso. Vão ter dias perfeitos e dias difíceis, e quando acontecer esses dias difíceis lembra que… Eu vou ser o seu chão, o seu ar, seu conforto, sua proteção, seu calor em dias frios, vou ser seu… quer namorar comigo?".

Vale lembrar que Sophia Valverde conquistou uma geração ao interpretar a protagonista nas novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, ambas no SBT. Atualmente, ela interpreta a Mônica no filme Turma da Mônica Jovem.

View this post on Instagram A post shared by Rafa Almeida (@euraalmeida)

Sophia Valverde já retirou nódulo da mama

A atriz Sophia Valverde surpreendeu seus fãs ao relembrar a cirurgia que fez para retirar um nódulo da mama. Ela contou que foi operada em 2022 após descobrir um caroço na região.

"No réveillon de 2021 para 2022, eu estava no Rio de Janeiro e passando protetor solar, percebi que tinha um caroço no meu peito esquerdo do tamanho de uma bolinha de gude. Assim que voltei pra SP, procurei um mastologista pra saber o que poderia ser. Em fevereiro de 2022 fiz um exame punção e como o nódulo continuava a crescer, foi indicada a cirurgia para a retirada. Então em Maio de 2022, fiz a retirada do nódulo que já estava com 6 centímetros, era igual a uma bola de tênis", disse ela.

E completou: "Ainda com 16 anos, tive um nódulo, que graças a Deus era apenas um Fibroadenoma: um tumor de mama não cancerígeno que ocorre mais frequentemente em mulheres jovens. E venho aqui para dizer que é super importante todos estarem juntos no Outubro Rosa, que tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Vamos nos cuidar! E repassem para todos sobre a necessidade de se cuidar! A detecção precoce pode salvar a sua vida".