Sophia Valverde compartilha primeiro vídeo como Mônica, em Turma da Mônica Jovem

Atriz Sophia Valverde, de 17 anos, mostra imagens de live-action com personagens criados por Mauricio de Sousa

Nesta terça-feira, 25, Sophia Valverde (17) usou suas redes sociais para mostrar um pouco mais das filmagens do filme Turma da Mônica Jovem, no qual vive a personagem principal e queridinha do público, Mônica. Este é o primeiro vídeo no qual a artista aparece caracterizada como a dentuça mais amada dos quadrinhos, criados por Mauricio de Sousa.

Com cabelos curtos e escuros, Sophia surge usando o famoso vestido vermelho da baixinha. Além disso, nas imagens compartilhadas pela artista, a atriz faz uma cena na qual a adolescente é entrevistada sobre suas expectativas para o começo do Ensino Médio, quase deixando escapar que quer ficar com Cebolinha, vivido por Xande Valois.

“A Mônica cresceu e tá chegando. Nessa nova fase ela continua com sua personalidade cativante e verdadeira, mais madura e romântica. 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo': um filme de suspense com muita ação e aventura, pra todos vocês, em breve nos cinemas . Quem aí tá ansioso pra assistir? Vocês vão amar”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de internautas ansiosos para ver Sophia nas telonas vivendo a personagem tão amada. “Ansioso para assistir”, “Do nada a Poliana virou adulta”, “Essa menina tem uma luz com ela, achei que ela era doce assim só no papel da novela, mas tenho acompanhado uns vídeos e percebo que na vida real ela é maravilhosa também”, são apenas algumas das mensagens enviadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Valverde® (@sophiavalverde)



Novo visual de Sophia Valverde

A atriz Sophia Valverde está com novo visual! A estrela se despediu do cabelo longo e loiro que usou durante as gravações da novela Poliana Moça, do SBT, na qual interpretou a protagonista. Alguns meses depois de se despedir das gravações da trama, ela fez uma mudança radical em sua aparência.

A artista passou a tesoura nos fios e aderiu ao corte chanel na altura dos ombros. Além disso, ela tingiu as madeixas de castanho escuro. “Curti muito a mudança. E estava com saudades do meu cabelo quase na cor natural dele”, disse ela.