Rafa Almeida estreia sua primeira turnê em São Paulo com participação da mãe, Solange Almeida

O primeiro show de Rafa Almeida aconteceu na última semana em São Paulo e contou com a participação de alguns artistas, entre eles sua mãe, Solange Almeida

Redação Publicado em 01/08/2022, às 17h15

Na última quinta-feira, 28, aconteceu em São Paulo o primeiro show da carreira de Rafa Almeida (22), filho de Solange Almeida (47), que está conquistando o seu lugar no cenário do sertanejo.

O cantor que acabou de lançar o seu audiovisual Impacto, fez uma apresentação super especial que marcou a estreia da sua turnê Fuzuê.

No palco, o artista recebeu a presença de amigos como o Grupo Menos é Mais e o cantor Tierry (33), além é claro da mãe, Solange Almeida. Na plateia, famosos como Alice Wegmann (26), Emilly Araújo (26) e Bruninho (33), da dupla com Davi (36), se divertiram ao ouvir os sucessos do sertanejo.

A apresentação contou com mais de 1.500 convidados e teve como repertório grandes sucessos do pagode e do sertanejo, além dos sucessos lançados nos seus EPs.

"Tem coisas que só vivendo pra gente saber realmente como é, e cantar para o público é uma dessas experiencias surreais", disse ele, que completou: "Esse é um sonho que eu tenho desde os 13 anos de idade, e hoje, com 22, pude realizar, e eu não poderia estar mais feliz!".

Agora o artista pretende levar a turnê Fuzuê para todos os cantos do país, levando muita música boa e diversão para seus fãs: "É uma energia indescritível que eu pretendo dividir com vocês em todos os cantos do Brasil, porque eu tô chegando muito Fuzuê!", finalizou Rafa.

Confira o Impacto, música que da nome ao primeiro audiovisual de Rafa Almeida:

