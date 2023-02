Sofia espera Grazi Massafera voltar para casa depois da folia: "Não fica muito"

Grazi Massafera compartilhou um momento fofo com a filha Sofia após curtir o Carnaval

Grazi Massafera (40) curtiu muito o carnaval neste fim de semana, mas provou que não tem nada melhor do que voltar para casa. Na noite do último domingo, 19, a loira ousou com um vestido decotadíssimo para a Sapucaí, mas se engana quem pensa que ela virou a noite. Por volta das 2h30 da madrugada, a atriz foi recebida em casa pela filha, a pequena Sofia, de dez anos, fruto de seu antigo relacionamento com Cauã Reymond (42).

Grazi registrou o momento nas redes sociais: “Fim, cheguei em casa, vamos desmontar”, disse enquanto mostrava o resultado de seu cabelo após a noitada com um vídeo no espelho: “The end Carnaval”, legendou, anunciando o final de sua participação na folia deste ano.

Depois, a atriz surgiu ao lado da herdeira em um vídeo no banheiro, pronta para desmontar o look. Sofia então entregou que a mãe não é de cair na noitada: “Você está me esperando, meu amor?”, Grazi perguntou pra filha. Sofia revelou: "Eu sabia que você ia ser a primeira [a vir embora]. Você não fica muito". A atriz brincou com a situação: “Eu também sabia. Eu quero nanar”, deu risada.

Grazi Massafera usa vestido decotadíssimo na Sapucaí

Antes de ser recebida pela filha em casa, Grazi Massafera ousou com um vestido vermelho de brilho super decotado na noite deste domingo, 19. A atriz marcou presença em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para conferir a primeira noite de desfiles do grupo especial.

A peça eleita foi um vestido vermelho brilhante, sem alças e com decote poderoso. Para combinar com o visual, ela ainda escolheu um rabo de cavalo alto para dar destaque ao colo, um colar com detalhes vermelhos e batom na mesma cor. Além disso, ela deixou uma parte da marquinha de sol na pele à mostra, levando os fãs à loucura com o modelito usado.