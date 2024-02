Rodrigo Simas e Agatha Moreira curtem desfiles de Carnaval agarradinhos

Aproveitando os desfiles da Marquês de Sapucaí, o casal Rodrigo Simas e Agatha Moreira surgiram agarradinhos para acompanhar as apresentações

O casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão curtindo muito o Carnaval. Na última segunda-feira, 13, os atores aproveitaram juntinhos o segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Combinando looks, os dois surgiram agarradinhos em novas fotos nas redes sociais.

Em uma publicação conjunta no Instagram, os dois apareceram em clima de romance, com direito a um beijão de tirar um fôlego para as câmeras. Agatha apostou em um vestido prata curtinho, com as costas abertas para a ocasião. Já Rodrigo escolheu um modelito todo preto, com detalhes prateados, para acompanhar sua esposa.

"Encerrando os desfiles do grupo especial com chave de ouro", escreveram eles na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com os cliques. "Amores", disse a atriz Sophia Abrahão. "O casal mais lindo dessa Sapucaí!", disse um fã. "Eu amei tanto esse vestido da Agatha", declarou outro. "Belíssimos", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Simas (@simasrodrigo)

Rodrigo Simas revela detalhes de descoberta de sua sexualidade

Em participação do programa “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do GNT, em janeiro, o ator Rodrigo Simas abriu seu coração sobre a sua orientação sexual. Na conversa, o artista comentou sobre a descoberta de sua própria sexualidade: “Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo”, o ator abriu o jogo sobre suas dificuldades.

“Foi um processo pra mim, também. Era um lance que eu tinha, há dez anos atrás, por exemplo, de 'Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel...'. Tô falando de 10, 12 anos atrás”, Rodrigo revelou a tensão para assumir a bissexualidade por conta dos julgamentos constantes em sua profissão.

Apesar dos receios, Rodrigo não se arrepende e rebate os julgamentos: “Eu só tô sendo. As pessoas também têm essa dificuldade, que a gente vive numa sociedade muito hipócrita, das pessoas não poderem ser o que elas são. Simples! Aí o certo, né, o lugar religioso, social, que coloca da heteronormatividade, da família”, disse o ator.