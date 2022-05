Rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araujo encontra Alcione na Sapucaí

Atriz Viviane Araujo desfilou pelo Salgueiro na Marquês de Sapucaí e foi clicada em conversa com a cantora Alcione

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 08h52

Encontro de milhões! A atriz Viviane Araujo (47) encontrou com ninguém menos que Alcione (74) na Marquês de Sapucaí!

Durante o desfile das campeãs, na noite de sábado, 30, a rainha de bateria do Salgueiro foi clicada conversando com a cantora, que é mangueirense de coração.

Um dia depois de desfilar pela campeã de São Paulo, Mancha Verde, a artista surgiu acompanhada do marido, Guilherme Militão, representando a Cabocla Jurema. A escola de samba carioca levou à avenida enredo sobre resistência.

Grávida de cinco meses do primeiro filho, que se chamará Joaquim, Vivi posou exibindo o barrigão. A famosa também foi flagrada trocando beijos com o maridão durante o desfile.

Viviane Araujo desfila pela Mancha Verde com fantasia feita em 3 dias

Rainha de bateria da Mancha Verde, Viviane Araujo fez questão de estar presente no desfile da escola de samba campeã do Carnaval 2022, já que não pode comparecer na última semana, com o enredo 'Planeta Água'. Usando fantasia que representa Iemanjá, feita em apenas três dias pelo stylist Henrique Luna, a famosa surgiu com look com cerca de 20 mil cristais, pérolas e conchas de verdade. Viviane Araujo não conseguiu estar presente no desfile da Mancha Verde por conta dos conflitos com o Carnaval do Rio de Janeiro, já que ela também é rainha de bateria do Salgueiro.

Confira o encontro de Viviane Araujo e Alcione:

Fotos: Beatriz Damy/AgNews

Foto: Dilson Silva/AgNews