Quando é o Carnaval? Saiba onde e quando ver os desfiles com as celebridades

Neste mês, as celebridades vão desfilar no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro

A espera para o Carnaval 2023 finalmente está chegando ao fim. Neste mês, as celebridades vão desfilar pelas escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro, quando irão encantar os sambódromos e o público do Brasil. Prometendo virar a noite e deixar os telespectadores vidrados durante todo o espetáculo, os desfiles serão transmitidos pela TV Globo , aberta para todo o território brasileiro.

Na capital paulista, os desfiles estão programados para acontecer nos dias 17 e 18 de fevereiro, sexta e sábado, e vão passar pelo Sambódromo do Anhembi. Neste ano, a principal passarela do samba de São Paulo vai receber as 14 escolas do Grupo Especial. Cada uma terá o tempo mínimo de 65 minutos e máximo de 75 minutos para as apresentações. A apuração das notas será realizada somente na terça-feira, dia 21 de fevereiro. A primeira escola a abrir os desfiles será a Independente Tricolor, prevista para entrar às 23h15 do primeiro dia. Encerrando o Carnaval de São Paulo, a Dragões da Real deve desfilar a partir das 5h da manhã.

No Rio de Janeiro, as apresentações acontecem nos dias 19 e 20 de fevereiro, domingo e segunda-feira. As 12 agremiações do Grupo Especial que irão desfilar na Sapucaí, assim como as de São Paulo, terão mínimo de 65 minutos para o desfile e máximo de 75 minutos. Como de costume, apenas na quarta-feira de cinzas, 22, o vencedor do Carnaval de 2023 do Rio será anunciado. Quem abrirá a noite carioca de desfiles será a escola Império Serrano, às 22h. Para encerrar o espetáculo, no dia seguinte, a Viradouro vai se apresentar por último a partir das 3h da manhã.

Muitas celebridades já confirmaram presença nos desfiles. Sabrina Sato (42), como sempre, vai marcar presença em ambos lugares. Paolla Oliveira (40) vai exibir seu charme acompanhada do namorado, Diogo Nogueira (41). Yasmin Brunet (34), assim como sua mãe, Luiza Brunet (63) estará no Rio para desfilar, apesar de estarem em agremiações diferentes. Também participarão das apresentações as atrizes Monique Alfradique (36) e Mônica Carvalho (51), as modelos Renata Kuerten (34) e Gabriela Versiani (24), as influencers Mileide Mihaile (33) e Pequena Lo (27), as cantoras Pocah (28) e Ludmilla (34), o cantor Xamã (33) e o promotor David Brazil (53). Além deles, muitos outros famosos vão aparecer sambando e vibrando por suas escolas, marcando mais um ano da icônica celebração brasileira.