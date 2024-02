Preta Gil se afasta do carnaval por ordens médicas: ‘Eu fico triste’

Preta Gil anuncia que não vai participar do último dia de carnaval após receber ordens médicas para ficar em casa

A cantora Preta Gil anunciou que não vai participar do último dia de carnaval nesta terça-feira, 13. Ela fez um post no Instagram para contar que se sentiu mal na segunda-feira, 12, e recebeu ordens médicas para repousar.

Nos últimos dias, a artista se divertiu no camarote de sua família em Salvador, na Bahia, e apareceu muito animada. Agora, ela precisa descansar.

“Meu corpinho pediu um descanso, foram muitas emoções nos últimos dias. Hoje tive uma indisposição e meus médicos me recomendaram ficar em casa nesse último dia de carnaval, descansando. Já já estarei bem. Eu fico triste porque queria cantar com meu amigo Xamã na varanda do Expresso 2222 e queria estar no último dia do Camarote, mas minha prioridade é meu bem estar, minha saúde. O que eu recebi de amor nesses últimos dias não tem explicação, obrigado a todos que passaram pela varanda e pelo camarote e me mandaram beijos e boas energias! Até 2025”, disse ela.

Vale lembrar que Preta Gil enfrentou o tratamento contra o câncer no intestino no último ano. Ela já encerrou o tratamento, mas ainda segue se recuperando fisicamente.

Relembre como Preta Gil anunciou o fim do tratamento contra o câncer

No dia 11 de dezembro de 2023, a cantora Preta Gil anunciou que está livre do seu câncer no intestino. Através de suas redes sociais, a filha de Gilberto Gil celebrou o fim do tratamento contra o tumor e confirmou que está em remissão da doença.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico", iniciou.

"Eu fiz uma cirurgia há 10 dias atrás, que foi a última etapa do meu tratamento, e foi uma cirurgia também muito bem sucedida. Estou aqui em processo de reabilitação, é mais delicado, eu tenho que reaprender a fazer minhas funções fisiológicas e isso requer muita dedicação, muita fisioterapia pélvica. Eu vou ficar sim, ainda sob cuidados médicos, durante cinco anos. Todos os pacientes oncológicos que estão em remissão passam por esse cuidados, de fazer exames periódicos, clínicos e de imagem. E eu vou fazer tudo o que os médicos mandarem fazer", explicou a famosa.

Ela ainda agradeceu seus fãs e amigos, que lhe apoiaram nesta fase tão difícil. "Eu vou ser eternamente grata a todos vocês que aqui nas redes sociais, nas ruas, mandaram mensagens para mim de amor, de carinho, de afeto e energias positivas, cada um com sua religião, cada um com a sua fé, cada um da sua maneira, mas emanando amor. Isso é muito importante. Foi uma mensagem que vocês me passaram com tudo isso que eu vivi. Eu tiro algumas muito positivas desses 12 meses de tratamento árduo, muito sofrido, mas que eu venci e tiro lições muito positivas. Acho que a maior de todas elas é realmente ver esse amor todo materializado", disse Preta.