Por que Natália Deodato está fora do Carnaval? Ex-BBB revela motivo

Natália Deodato, que participou do Big Brother Brasil 22, deu detalhes sobre o motivo de ficar de fora do Carnaval deste ano

Natália Deodato vai ficar de fora do Carnaval deste ano! A influenciadora digital, que ficou conhecida após participar do BBB 22, revelou que a decisão foi tomada por orientação médica, depois da troca da prótese de silicone que realizou recentemente.

A ex-sister, que aumentou apenas 60ml, explicou que a cirurgia foi necessária não apenas por estética, mas porque estava tendo algumas complicações e dores com a anterior. "Eu mudei o meu perfil de prótese, tirei de sub glandular para retro muscular", explicou.

Natália contou que seu médico indicou fazer a retirada e trocar também o local. "Só fiz essa troca de reparo porque a minha prótese antiga já estava com cinco anos e eu estava sentindo dores, endurecimento da mama e algumas fincadas. Agora eu já não sinto mais dor, melhorou 100%, a qualidade de vida está a outro nível", afirmou.

Por outro lado, devido ao processo de recuperação, a influenciadora vai precisar ficar longe da avenida. Ela desfilava pela Beija-Flor, no Rio de Janeiro. "Como fez apenas um mês que eu estou de pós-operatório, não daria tempo de me recuperar para a avenida. Teria em torno de oito dias para poder me recuperar e preparar corpo, fôlego, físico e resistência. E eu não vou conseguir a tempo, porque a questão dos seios mexe muito com o físico, com a respiração. Eu não consigo estar sambando continuamente durante uma hora e quarenta minutos", ressaltou a famosa, que também recebeu convite das escolas de São Paulo. "Esse ano infelizmente não será possível", lamentou.

Mesmo triste por ficar de fora do carnaval, Natália revelou que está aproveitando esse período para focar em seu lado profissional como empresária e influenciadora. "Estou totalmente voltada para minha carreira empresarial e midiática", garantiu.

Natália Deodato estreia como atriz

Em sua estreia como atriz, a influenciadora Natália Deodato será um dos destaques da primeira temporada da série Vizinhos, do Canal Brasil. A ex-BBB fará uma participação especial no sexto episódio da produção.

Em Vizinhos, ela irá interpretar ela mesma, uma ex-BBB muito popular que acaba de se mudar para o condomínio onde se passa a história. Ainda aproveitando os louros da fama, ela gera um certo incômodo aos moradores, que não estão acostumados com as movimentações de fãs e fotógrafos na portaria do prédio. Saiba mais!