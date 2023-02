Paolla Oliveira surge ao lado de Zeca Pagodinho em ensaio da Grande Rio: ''Muito especial''

Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira aposta em vestido preto coladinho e posa com Zeca Pagodinho, homenageado pela escola

Poderosa, a atriz Paolla Oliveira (40) marcou presença no ensaio da Grande Rio na noite de terça-feira, 31, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro!

Rainha de bateria da escola de samba carioca, que foi a campeã do Carnaval de 2022, a artista posou ao lado de Zeca Pagodinho (63) na quadra. O cantor será o homenageado pela Grande Rio em 2023 com o enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!" , dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.

Para a ocasião, a namorada de Diogo Nogueira apostou em um vestido preto de veludo de mangas longas com detalhes brilhantes na região do busto e coladinho ao corpo, evidenciando suas curvas. Com os cabelos presos em coque, a famosa esbanjou elegância e sensualidade.

Em seu feed no Instagram, Paolla compartilhou alguns registros da noite de samba e celebrou a visita de Zeca. "Zeca, levante o copo para o povo brasileiro, te encontrei nesse terreiro, Xerém é o seu quintal. Hoje foi muito especial ter nosso homenageado @zecapagodinho com a gente na @granderio!", escreveu ela na publicação.

David Brazil (53), a modelo Yasmin Brunet (34), que foi apresentada como musa da agremiação recentemente, Mileide Mihaile (33), Adriana Bombom (49) e Paloma Bernardi (37) também compareceram ao ensaio.

O Carnaval de 2023 também traz a estreia da filha caçula de Zeca, Duda, de 19 anos, na avenida. Ela vai desfilar com a Grande Rio na homenagem ao pai.

Confira as fotos de Paolla Oliveira no ensaio da Grande Rio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Paolla Oliveira surge com look verde justinho e deixa web babando

A atriz Paolla Oliveira, que interpretou Pat em Cara e Coragem, roubou a cena nas redes sociais na quarta-feira, 25, ao compartilhar registros poderosos! Esbanjando sensualidade, a artista publicou cliques de um ensaio fotográfico feito por Renan Oliveira, em que aparece usando um look verde longo.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a namorada de Diogo Nogueira surgiu fazendo carão, exibindo suas curvas no modelito colado ao corpo e decotado. Ostentando sua beleza com uma maquiagem leve e os cabelos molhados para trás, a gata recebeu chuva de elogios dos fãs. "Verde traz harmonia, calmaria, esperança... Verde é energia", escreveu Paolla.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!