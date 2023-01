Fazendo carão, Paolla Oliveira aposta em look verde justinho e deixa web babando: ''Uma deusa''

Atriz Paolla Oliveira esbanja sensualidade ao posar com vestido verde colado ao corpo e arranca elogios dos seguidores

A atriz Paolla Oliveira (40), que interpretou Pat em Cara e Coragem, roubou a cena nas redes sociais na quarta-feira, 25, ao compartilhar registros poderosos!

Esbanjando sensualidade, a artista publicou cliques de um ensaio fotográfico feito por Renan Oliveira, em que aparece usando um look verde longo.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a namorada de Diogo Nogueira (41) surgiu fazendo carão, exibindo suas curvas no modelito colado ao corpo e decotado. Ostentando sua beleza com uma maquiagem leve e os cabelos molhados para trás, a gata recebeu chuva de elogios dos fãs.

"Verde traz harmonia, calmaria, esperança... Verde é energia", escreveu Paolla na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza de Paolla. "Musa", "Não cansa de ser a mais linda do mundo?", "Gata", "Lindíssima", "Uma deusa, muito linda", "Mulher, você parece vinho, só melhora com o tempo", disseram os admiradores.

Confira as fotos de Paolla Oliveira de vestido verde:

Como Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se conheceram? Relembre história:

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira fazem um dos casais mais queridos dos últimos anos. Juntos desde julho de 2021, os dois costumam trocar declarações apaixonadas nas redes sociais e encantar os fãs em suas aparições ao público. Porém, muitos não se lembram como os artistas se conheceram e também não sabem que foi Mumuzinho, cantor de pagode, que foi o grande cupido da relação.

Em uma entrevista concedida no ano de 2021 ao programa Encontro, enquanto ainda estava sob comando de Fátima Bernardes, Nogueira revelou que tudo começou com uma ligação. O sambista disse que o amigo o ligou e disse que iria apresentá-lo a uma pessoa. "Quando ele falou quem era eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira."

Apesar disso, eles já se conheciam dos bastidores da Globo, quando foram jurados de um quadro, que o artista não especificou, do extinto programa Domingão do Faustão. Depois da ligação de Mumuzinho, o sambista diz que os dois começaram a conversar e se conhecer cada vez melhor, até finalmente se encontrarem pessoalmente novamente.

