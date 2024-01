Novo trio vai fazer parte da cobertura do carnaval na Globo

Kenya Sade, Vitor diCastro e Dandara Mariana reforçam o time de talentos da Globo durante a transmissão dos desfiles das escolas de samba. Saiba a função deles!

A Globo acaba de anunciar uma novidade na transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial em São Paulo e no Rio de Janeiro. A emissora convocou mais três talentos para fazer parte do time que estará nos sambódromos: Kenya Sade, Vitor diCastro e Dandara Mariana, que vão ter uma função especial nas noites de folia.

Os três vão acompanhar os bastidores dos desfiles, com direito a cobertura do esquenta das escolas de samba, a abertura dos portões e também os camarotes mais badalados. Eles estarão no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e também da Marquês de Sapucaí.

Vale lembrar que a transmissão dos desfiles vai ser apresentada por Karine Alves, Milton Cunha e Alex Escobar nas duas cidades.