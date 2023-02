Musa dos anos 90, atriz enfrentou perrengue e quase desmaiou no Carnaval: 'Pânico'

Isadora Ribeiro, musa dos anos 90, participou do Carnaval como rainha de bateria da escola São Clemente

Musa dos anos 90, a atriz Isadora Ribeiro (57) já passou por um susto na Marquês de Sapucaí, ainda no começo de sua carreira na televisão. O ano era 1995 e a artista, de apenas 29 anos, desfilava no Carnaval como rainha de bateria da escola São Clemente, do Rio de Janeiro, e passou mal durante o desfile. "Entrei em pânico", disse ela, após ameaçar um desmaio devido ao calor.

No domingo de Carnaval, a artista chegou atrasada para seu desfile. Ela ficou presa no trânsito dos arredores do sambódromo carioca e só conseguiu chegar no local quando os mais de 3.000 componentes da escola de samba já estavam deixando a concentração. "Fiquei completamente lívida no momento em que entrei na avenida. Estar ali, para mim, significava um desafio."

Com todo o nervosismo, a artista acabou chorando ao entrar no desfile. "A minha maior preocupação era a de não decepcionar o pessoal da escola. A ideia de não conseguir chegar a tempo me angustiava e provavelmente a tensão acumulada gerou os problemas que enfrentei no desfile", contou, em conversa com a revista CARAS.

Os problemas que a atriz contou podem ser resumidos a uma ameaça de desmaio em plena avenida. Porém, ela não abandonou sua garra e não abandonou a pista, conseguindo terminar o desfile. Sua coragem e bravura foram notados pelo público e contagiaram todos da escola. No meio da Sapucaí, ela ainda precisou abandonar o adorno de cabeça.

"Nem tudo é brincadeira. Na passarela, as emoções são muito intensas. Nela, se aprendem lições de vida", completou a artista. Isadora Ribeiro atuou em novelas como Pedra Sobre Pedra (1992), Mulheres de Areia (1993), Pátria Minha (1994-1995) e Explode Coração (1995-1996). Na época, ela queria se dedicar à carreira de escritora, além da atuação.