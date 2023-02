Aos 57 anos, Isadora Ribeiro mostra corpo farto ao posar de lingerie: "Feliz"

Eterna musa do 'Fantástico', da Globo, Isadora Ribeiro mostra corpo farto ao posar em cliques ousados

Aos 57 anos, a atriz Isadora Ribeiro deixou os seguidores perplexos neste domingo, 12, ao compartilhar um clique em que surge exibindo toda a sua beleza. Ela apareceu em uma série de fotos sem filtros e sem edições.

Nas fotos, ela posa com uma lingerie neon mínima e deixa em evidência a beleza que ostenta desde os anos 90, quando foi musa da abertura do Fantástico, revista eletrônica da Globo.

"Todos os momentos, valorize as pessoas que você pode contar, mas principalmente conte com sua própria força, reveja a rota, lute e vença, você sempre poderá tentar quantas vezes for preciso", disse ela que ainda mostrou segurança.

"No final das contas, você descobrirá o quanto pode ser forte e tenaz em momentos de desafio, e ficará feliz ao se perceber com poder sobre sua própria existência. Uma semana abençoada pra todos nós!", disparou ela.

Longe das novelas desde Amor e Revolução, trama exibida pelo SBT no ano de 2011, Isadora Ribeiro tem se dedicado ao teatro e ao cinema nos últimos tempos.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isadora Ribeiro (@isadoraribeiroficial)

OUSADIA

Recentemente, a artista de 56 anos de idade apareceu toda poderosa de lingerie preta em uma sequência de fotos poderosas que foram feitas no sofá. Provando que continua com tudo super em cima, a famosa surpreendeu os admiradores virtuais e foi bastante elogiada no Instagram. "Tá ainda mais bonita. Que arraso!", comentou um fã.