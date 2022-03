Com 56 anos, Isadora Ribeiro surpreende internautas de maiô na piscina: ''Diva''

Atriz Isadora Ribeiro surpreende os internautas ao aparecer de maiô colorido em foto na piscina

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 09h37

Sucesso nas novelas e nas capas das revistas no passado, a atriz Isadora Ribeiro (56) voltou aos holofotes nas redes sociais.

Recentemente, a artista que brilhou em várias tramas de sucesso na TV Globo e no SBT apareceu de biquíni durante um banho de piscina noturno.

Com tudo em cima, a famosa esbanjou charme e foi bastante elogiada pelos fãs dela no Instagram.

"Existe um grande coração pulsante no Universo, cuja energia é puro amor. Quem é capaz de conectar seu coração com o Grande Coração, encontrará coerência, harmonia e saúde para si e seu entorno......o coração do ser humano é a fonte de toda sua energia emocional....", filosofou.

"Sempre linda. Nossa diva! Está maravilhosa!", exaltou um admirador de Isadora Ribeiro. "Perfeita demais!", exaltou outro internauta ao ver a foto da atriz na web.

Veja a beleza da atriz Isadora Ribeiro!