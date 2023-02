Musa do Salgueiro, look de Dandara Mariana arrebenta durante ensaio técnico

Atriz Dandara Mariana passa por saia-justa ao apostar em vestido todo vazado para ensaio do Salgueiro e o look arrebentar na avenida

A atriz Dandara Mariana (34), que vive a personagem Talita na novela das nove da Globo, Travessia, passou por um perrengue durante ensaio técnico do Salgueiro no domingo, 05.

Na noite de samba no pé, a artista quase acabou ficando pelada no meio da Sapucaí no Rio de Janeiro. Isso porque o seu look arrebentou na avenida.

Para a ocasião, a artista escolheu um vestido de correntes e pedras vermelhas todo vazado. Por baixo, ela usava uma calcinha vermelha e um top também de correntes prateadas. Após o susto com o modelito, ela ficou com os seios à mostra, sendo salva pelo tapa-sexo nos mamilos.

No momento, a famosa teve uma reação de desespero, que foi captada por fotógrafos presentes no local. Dandara ainda tentou segurar o restante da peça em seu corpo, mas depois, improvisou com uma saia curtinha prata, presa com um alfinete.

Confira as fotos de Dandara Mariana durante ensaio do Salgueiro:

Fotos: Daniel Pinheiro/Ag News

Dandara Mariana faz rara aparição com o namorado e se declara

Recentemente, Dandara Mariana surpreendeu os fãs ao mostrar um novo vídeo com o seu namorado, Dhonata Augusto. Os dois apareceram fazendo uma acrobacia em uma praia em um lindo dia de sol.

Nas imagens, a estrela surgiu apenas de biquíni branco enquanto subia nos ombros do amado para a pose inusitada.

Na legenda, ela declarou o seu amor: "Só pra deixar aqui registrado que eu te amo e dizer que contigo é bem mais fácil chegar ao céu." Por sua vez, ele falou sobre o amor por ela nos comentários. “Amor da minha vida! Eu te amo!”, disse ele. Os dois assumiram o romance em maio de 2022. Ele também é ator e cantor. O rapaz já atuou em Malhação – Vidas Brasileiras, Totalmente Demais e Amor de Mãe.

