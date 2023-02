Musa do Carnaval da Beija-flor já deixou príncipe Charles hipnotizado; relembre

Rei Charles III ficou hipnotizado por musa do Carnaval da Beija-Flor durante passagem pelo Brasil em 1978

A experiência de viver o Carnaval do Rio de Janeiro é algo que pode marcar a vida de algumas pessoas, principalmente aquelas que nunca estiveram no Brasil. Este foi o caso do rei Charles III, que esteve no Brasil no ano de 1978. Na época, ele ficou encantado por uma passista da Beija-Flor e não conseguiu esconder sua euforia .

Em matéria publicada na Revista CARAS, a passista, chamada de Pinha, teve sua trajetória enquanto musa do Carnaval carioca relembrada. O sucesso da artista foi tão marcante na história do evento, que ela chegou a virar tema de samba: "a cinderela negra que ao príncipe encantou".

A música faz referência ao dia em que o então príncipe Charles esteve no Brasil e foi convidado para um concurso de fantasias no Hotel Nacional. Lá, ele acabou dançando com Pinah, que chamou atenção por seu visual exótico e pouco visto na época.

De cabeça raspada e usando uma fantasia exuberante, ela roubou a cena e fez o príncipe ensaiar alguns passos de samba. O jeito desengonçado do herdeiro do trono britânico foi registrado e nunca mais saiu da memória de quem presenciou de perto.

O sucesso de Pinah foi tamanho, que ela chegou a ter sua imagem exportada para fora do Brasil e nos anos 1980 foi o verdadeiro nome da Beija-flor de Nilópoles. "O cara era o futuro rei da Inglaterra. Mas eu não sabia. De repente veio todo desengonçado tentando sambar... Soltou a franga!", disse ela em entrevista ao jornal O Globo, em 2019.

Depois de conquistar o mundo, Pinah agora tem mantido uma vida mais discreta e distante dos holofotes do Carnaval. O desfile de 1989 foi seu último como destaque da Beija-flor, mas seu carinho pela agremiação segue intacto .

"Passei a sair sem fantasia porque a gente tem que saber a hora de parar, de deixar os jovens brilharem. Mas não deixarei de desfilar. Amo quando saímos pelas ruas de Nilópolis, 15 dias depois do carnaval, e o povo todo pode assistir na rua", contou ela.