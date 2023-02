Musa da Império Serrano, ex-BBB Larissa Tomásia exibe corpão em fantasia mínima para desfile

A ex-BBB Larissa Tomásia chamou a atenção ao mostrar os detalhes de sua fantasia para o desfile na Sapucaí

Larissa Tomásia(25) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar os detalhes de sua fantasia para o Carnaval.

A ex-participante do BBB 22 vai sair como musa da escola de samba Império Serrano, que vai abrir os desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 19. "Chegou o grande dia, a Musa está pronta @imperioserrano", avisou ela.

Para arrasar na passarela, ela vem com a fantasia Caciqueando no Bloco, que evoca a tradição do Cacique de Ramos, com sua inspiração na indumentária de indígenas americanos. O look tem ênfase no branco, nas plumas do esplendor, e no vermelho, do traje.

Os internautas rapidamente encheram a publicação de elogios. "Perfeita. Tô pronta para assistir esse momento", afirmou a ex-BBB Bárbara Heck. "Arrasa, amiga", disse a dançarina Brunna Gonçalves. "Já merece o prêmio de musa do Carnaval", afirmou uma seguidora. "Tá gata demais", falou uma fã.

Confira a fantasia de Larissa Tomásia para o desfile:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Tomásia (@larissatomasia)

Larissa rebate críticas ao corpo

A ex-sister Larissa Tomásia, participante do BBB 22, usou as redes sociais para deixar um recado para os haters de plantão! Após receber críticas por conta de seu corpo, a influenciadora digital fez questão de destacar que está se amando e rebateu os comentários maldosos sobre a aparência.

"As pessoas falando no meu direct que eu estou com muita perna e com muita bunda. Se eu estou magra: 'nossa, está muito magra, não combina com você', se eu treino pra ganhar massa muscular: 'nossa, está com perna e bunda pra duas pessoas'… Eu vou dizer: eu estou me achando uma GRANDE gostosa e quem está pegando está amando", disparou ela.

