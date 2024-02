Mileide Mihaile destaca seu papel como rainha de bateria: "Enaltecer as mulheres"

A empresária e influenciadora digital Mileide Mihaile vai desfilar no Carnaval 2024 como rainha de bateria da escola Independente Tricolor

A poucos dias do Carnaval, a empresária e influenciadora digital Mileide Mihaile não esconde sua ansiedade para estar na avenida. A rainha de bateria da escola de samba Independente Tricolor, de São Paulo, estará à frente do desfile "Agojie, A Lâmina da liberdade!", que homenageará a força e a liberdade das mulheres africanas.

"Estou extremamente emocionada e honrada por ter a oportunidade de representar essas guerreiras. Quando estamos ali na avenida é com um propósito, tanto de mostrar essa cultura tão bonita do nosso Carnaval, como dos enredos escolhidos, que trazem mensagens tão bonitas ao público. E se deparar com uma história tão cheia de significados é uma responsabilidade ainda maior", afirmou a influencer com exclusividade para à CARAS Digital.

O enredo resgata a história das bravas guerreiras Agojie, o único exército feminino que já existiu, conhecidas por defenderem o Reino de Daomé com determinação e coragem. A escola de samba busca ressaltar a importância dessas mulheres na construção da identidade de tantas outras, inspirando-as a lutar contra qualquer tipo de dominação. "Estamos ali para representar vidas, lutas, liberdades, forças, ancestralidade, a vitória, o legado e a resistência dessas mulheres. E isso é um gás para que a gente ensaie muito, se dedique muito para contar essas trajetórias tão bonitas da melhor maneira possível", destacou a famosa.

Mileide ainda falou sobre seu papel como rainha de bateria, já que ela carrega tanto em sua vida pessoal quanto profissional os mesmos princípios do enredo. "Nós vamos trazer uma manifestação da resistência feminina ao longo da história. E enaltecer as mulheres, suas histórias e vivências é um dos grandes propósitos da minha vida. Agora, nesse papel de rainha da bateria isso se intensifica, porque consigo, através da minha dança, do meu samba, da minha arte, contar uma história que inspira e fortalece, não só o público, mas a mim mesma", completou.

Por que o filho de Mileide Mihaile não tem redes sociais?

A influenciadora digital Mileide Mihaile surpreendeu ao explicar o motivo par ao filho, Yhudy, de 13 anos, fruto da relação com Wesley Safadão, não ter redes sociais. Ela contou que decidiu segurar a presença do herdeiro da internet para evitar a exposição precoce do menino, que está entrando na adolescência.

"Ele é super tranquilo, inclusive o celular dele é sem senha, porque é uma construçãozinha que vem lá do comecinho. Eu sempre conversava com ele sobre isso, porque como eu já era das redes sociais, vim preparando o Yudhy. Hoje, ele não quer ter rede social ainda, não faz esse apelo", contou ela. Saiba mais!