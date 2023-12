Por que o filho de Mileide Mihaile não tem redes sociais?

Mileide Mihaile abre o jogo sobre a decisão de não deixar seu filho de 13 anos, Yhudy, ter perfis nas redes sociais: ‘Dou uma segurada’

A influenciadora digital Mileide Mihaile surpreendeu ao explicar o motivo par ao filho, Yhudy, de 13 anos, fruto da relação com Wesley Safadão, não ter redes sociais. Ela contou que decidiu segurar a presença do herdeiro da internet para evitar a exposição precoce do menino, que está entrando na adolescência.

"Ele é super tranquilo, inclusive o celular dele é sem senha, porque é uma construçãozinha que vem lá do comecinho. Eu sempre conversava com ele sobre isso, porque como eu já era das redes sociais, vim preparando o Yudhy. Hoje, ele não quer ter rede social ainda, não faz esse apelo", contou ela.

Quando o filho pede para ter um perfil na web, ela explica sua decisão. "É uma pergunta ou outra, eu falo: ‘olha, agora não é o momento, eu acho que você está em uma fase da escola em que ainda está se adaptando, só tem 1 ano, você precisou se estudar um pouco mais do que os seus amigos’, então dou uma segurada a mais", comentou.

Por fim, ela contou que já se prepara para saber como lidar quando o filho crescer e criar seus próprios perfis nas redes sociais. "Eu já pensei muito sobre isso, eu acho que por conhecer e ser um produto das redes sociais, vai ser um dos meus pontos fracos. Acredito que eu vou acompanhar mais, me dedicar um pouco mais em acompanhar e observar isso. Eu ainda não me sinto pronta, a verdade é essa", contou.

Mileide Mihaile rebate rumores

A influenciadora digital Mileide Mihaile se irritou com algumas perguntas sobre estar grávida. Mãe do filho de Wesley Safadão, Yhudy Lima, ela se mostrou descontente sobre os questionamentos e um comentário que recebeu sobre ter mais filhos com mais idade.

Aos 34 anos, a ex-A Fazenda não ficou quieta e expôs o que anda recebendo de algumas pessoas em sua rede social. "Não estou grávida, por que vocês estão me enchendo com isso o tempo todo?", mostrou-se incomodada.

Em seguida, ela respondeu à opinião de uma internauta que falou para ela não esperar muito para ter mais herdeiros por no "limite" da idade. "Vocês conseguem perceber a ferida atrás de comentários como esse? Que é uma mulher feriado e por isso ela fere ou tenta ferir outras pessoas? Cuidem da saúde emocional e psicológica de vocês e não permitam nada que não seja benção penetrar em seu coração", declarou.

Mileide Mihaile então rebateu finalizando sobre procurar coisas boas e positivas para si mesma: "Se ame, se respeitem, se valorizem, faça o que te faz feliz e no seu tempo e isole qualquer negatividade".