Mileide Mihaile se irrita ao ser questionada sobre gravidez e filhos: ''Me enchendo''

Após receber perguntas sobre estar grávida e ter mais filhos em sua idade, Mileide Mihaile se irrita e rebate questionamentos

A influenciadora digital Mileide Mihaile se irritou com algumas perguntas sobre estar grávida. Mãe do filho de Wesley Safadão, Yhudy Lima, ela se mostrou descontente sobre os questionamentos e um comentário que recebeu sobre ter mais filhos com mais idade.

Aos 34 anos, a ex-A Fazenda não ficou quieta e expôs o que anda recebendo de algumas pessoas em sua rede social. "Não estou grávida, por que vocês estão me enchendo com isso o tempo todo?", mostrou-se incomodada.

Em seguida, ela respondeu à opinião de uma internauta que falou para ela não esperar muito para ter mais herdeiros por no "limite" da idade. "Vocês conseguem perceber a ferida atrás de comentários como esse? Que é uma mulher feriado e por isso ela fere ou tenta ferir outras pessoas? Cuidem da saúde emocional e psicológica de vocês e não permitam nada que não seja benção penetrar em seu coração", declarou.

Mileide Mihaile então rebateu finalizando sobre procurar coisas boas e positivas para si mesma: "Se ame, se respeitem, se valorizem, faça o que te faz feliz e no seu tempo e isole qualquer negatividade".

Ainda nas últimas semanas, a influenciadora surpreendeu ao falar sobre o estado de saúde de Wesley Safadão. "Com quem você viveu por tanto tempo, com quem você montou uma família, tem um filho lindo, como é que é?", questionou Rodrigo Faro na ocasião que deu o que falar na web por ele pergunta do ex-marido para a famosa.

Mileide Mihaile choca com roupa de banho cavada

A influenciadora Mileide Mihaile impressionou com fotos em sua rede social. Recentemente, a ex-A Fazenda compartilhou cliques curtindo uma praia no Ceará e chamou a atenção com seu físico escultural.

Usando um biquíni preto, de modelo cavado e bem estiloso, a mãe do filho de Wesley Safadão esbanjou suas curvas torneadas e bem desenhadas, conquistadas após uma lipo HD e muitos treinos na academia.

"Eu amo que aqui é verão o ano inteiro", disse Mileide Mihaile ao se exibir no look de banho. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Um mulherão", definiram os fãs. "Mulher, que biquíni lindo é esse?", perguntaram outros ao verem a peça.