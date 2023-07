Wesley Safadão e Thyane Dantas curtem viagem internacional com os filhos

Esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas encanta fãs ao compartilhar cliques de viagem internacional em família

O cantor Wesley Safadão decidiu fazer uma pausa em sua agenda de compromissos para curtir uma viagem ao lado família! Nesta segunda-feira, 17, a esposa do artista, Thyane Dantas, abriu um álbum de fotos em suas redes sociais ao lado dos filhos e do maridão em um parque de diversões nos Estados Unidos.

Para iniciar o álbum, Thyane publicou uma selfie com Yhudiy, de 12 anos, Ysis, de 9 anos e Dom, que tem apenas 5 aninhos. Os filhos do cantor sertanejo aparecem sorridentes no banco do passageiro em um veículo luxuoso, antes de darem a partida com o pai babão como motorista para conhecerem um dos parques mais famosos de Orlando.

Na sequência, Thyane publicou uma foto em que a família inteira aparece posando no parque. Além disso, a loira incluiu alguns registros descontraídos das crianças se divertindo no passeio divertido: “Universal”, ela legendou a publicação.

Os fãs de Safadão ficaram contentes em ver que o cantor está aproveitando um momento com os herdeiros e deixaram elogios nos comentários: “Família linda e abençoada!! Amo vocês. Domdom seu lindo”, uma seguidora elogiou o caçula do artista. “Lindos, família feliz”, exaltou outra seguidora. “Casal lindo!! E essas crianças? Perfeitas!”, escreveu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas (@thyane)

Vale lembrar que Wesley e Thyane oficializaram a união em 2016, e tiveram como fruto da relação Ysis e Dom. O cantor ainda é pai de Yhudy, de 12 anos, de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Mileide Mihaile.

Wesley Safadão e Thyane Dantas comemoram aniversário da filha com festa temática:

A família de Wesley Safadão e Thyane Dantas esteve em festa no último fim de semana! O casal usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Ysis. A menina completou nove anos nesta sexta-feira, 14, e ganhou uma festa com o tema 'pool party'. Confira detalhes da celebração!