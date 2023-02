Marido de Aline do BBB23 surge com look transparente e maquiagem em camarote na Sapucaí

Marido de Aline do BBB23 surge com produção andrógina e rouba a cena nos bastidores; veja

Galã da televisão, o ator Igor Rickli, que é casado com a cantora Aline Wirley que está no BBB23, foi flagrado na madrugada desta segunda-feira, 20, com um look ousado. Ele foi um dos convidados de um Camarote badalado da Marquês de Sapucaí.

Com um visual andrógino, o rapaz apareceu com uma produção bem ousado com direito a regatinha transparente, adesivos no rosto, óculos escuros e maquiagem. Ele deixou os músculos à mostra em uma produção que chamou a atenção de quem estava por lá.

Maquiado, o galã foi muito elegante. Sempre esbanjando simpatia, ele também posou para fotos e mostrou a produção impecável que escolheu para a folia.

Recentemente, Igor Rickli compartilhou um ensaio feito pelo casal com fotos em preto e branco e fez uma reflexão sobre a trajetória da ex-Rouge até o momento. Ele se declarou à amada que segue confinada no reality da Globo.

"My Valentine… Imagina você… vendo a pessoa que você mais ama no mundo dentro de uma casa, com estranhos… que às vezes pisam nela enquanto ela dorme… onde socos passam raspando da cara dela", escreveu na legenda do carrossel de fotos.