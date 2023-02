Igor Rickli comenta experiência de ter a esposa Aline Wirley no BBB: "Socos"

Ator Igor Rickli relatou dificuldade de assistir Aline Wirley na casa do Big Brother Brasil 23

O marido da BBB Aline Wirley, Igor Rickli, fez um desabafo em foto com a amada nas redes sociais. Ele aproveitou para homenageá-la no 'Valentine's Day', ou Dia dos Namorados mundial.

Em um ensaio feito pelo casal com fotos em preto e branco, o ator fez uma reflexão sobre a trajetória da ex-rouge até o momento.

"My Valentine… Imagina você… vendo a pessoa que você mais ama no mundo dentro de uma casa, com estranhos… que às vezes pisam nela enquanto ela dorme… onde socos passam raspando da cara dela", escreveu na legenda do carrossel de fotos.

"Onde o braço é quase arrancado por ta amarrada a uma pessoa muito “animada”. Imaginaram? Tô AMANDO que ela tá nesse trabalho… de verdade… Só tô te convidando a imaginar, nesse dia tão romântico", finalizou.

Belíssimos, Aline está topless abraçada com o marido, que encara a câmera com maestria. Vale lembrar que os dois já contaram que tem um casamento aberto, onde é possível ficar com outras pessoas.

Veja fotos de Aline Wirley e Igor Rickli: