Mari Gonzalez abre o jogo sobre curtir Carnaval de Salvador solteira: 'Vamos ver'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mari Gonzalez comenta sobre estar solteira em Salvador e revela incerteza sobre casa em construção

Apesar de estar trabalhando durante o Carnaval de Salvador, Mari Gonzalez (29) conta que está prontíssima para viver novas experiências durante a festa. Anfitriã do Camarote Salvador, a baiana falou com a CARAS Brasil sobre estar solteira na folia depois de anos em um relacionamento.

"Carnaval solteira, mas trabalhando. O foco está todo para o trabalho esse ano. Quando a gente fica solteiro, eu acho que fica muito nessa expectativa: 'Tá paquerando? Como é que tá?'. Mas assim, eu tô tão focada", afirma ela, que está comandando o Mesacast BBB 24, no Globoplay.

"Agora eu tô morando no Rio, né? Mudei de São Paulo. Então minha vida mudou inteira, estou me adaptando e trabalhando todos os dias. Eu tô quase morando na Globo. Então eu estou focada no trabalho, mas vou estar aí pelo camarote, vamos ver", afirma.

Ainda durante o bate-papo, a influenciadora comentou sobre a construção de sua casa em São Paulo, que foi iniciada antes do fim do relacionamento com Jonas Sulzbach. Segundo a famosa, os dois ainda não sabem o que devem fazer com o imóvel, que não teve a obra interrompida. "Eu falei para ele: 'o que que você acha da gente morar os dois juntos nessa casa?", binca ela.

"A gente não sabe ainda o que é que vai ser feito com a casa, se vamos alugar ou que vamos fazer com ela, mas uma coisa que eu posso garantir é que está do jeito que a gente sonhou, tá perfeito", finaliza.

Vale destacar que neste ano Mari será a responsável por fazer a cobertura exclusiva do Carnaval através do Camarote da Mari, espaço dedicado a ela dentro do Camarote Salvador. Por lá, ela receberá amigos e personalidades, que irão dividir momentos divertidos. “É uma honra para mim, é tão surreal que eu fico até sem palavras. Vou entrevistar os artistas, os foliões, vai ter muita diversão, muita alegria, bastidores. A galera que vai estar nas atrações, muito conteúdo exclusivo”, conta.