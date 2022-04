Mancha Verde se consagra campeã do Carnaval de São Paulo; Mocidade Alegre é vice!

Mancha Verde, escola paulista de Viviane Araújo ganhou o Carnaval de São Paulo. Mocidade Alegre, de Thelmainha Assis, ficou sem segundo lugar

E pela segunda vez, a Mancha Verde se tornou campeã do Carnaval de São Paulo!

A escola, que tem como rainha de bateria Viviane Araújo (47), levou para a avenida o enredo Planeta Água, baseada na música de Guilherme Arantes (68).

Vivi não pode participar do desfile da escola em 2022, por conta de seu compromisso com a Salgueiro no Rio de Janeiro, mas mesmo assim, acompanhou toda a apuração e prometeu estar no desfile das campeãs, que acontece na próxima sexta-feira, 29.

"Tô aqui mandando todas as energias positivas pro nosso desfile, e sexta-feira, se Deus quiser estaremos juntas nas campeãs! Com muito amor, Viviane", disse Vivi em um post em homenagem à princesa da bateria, Duda Serdan (17), antes do desfile da última sexta-feira, 22.

Segundo lugar teve Thelminha Assis na comissão de frente!

Em segundo lugar ficou a Mocidade Alegre, escola do coração de Thelminha Assis (36), grande campeã do BBB 20 e que esteve na comissão de frente da agremiação durante o desfile.

Quem cai?

As escolas Colorado do Brás e Vai-Vai levaram a pior e acabaram rebaixadas para o Grupo de Acesso do Carnaval Paulista.