Viviane Araújo homenageia Duda Serdan, princesa de bateria da Mancha Verde: ''Brilhe muito Rainha linda!''

Longe do Carnaval de São Paulo, Viviane Araújo fez uma linda homenagem para Duda Serdan, que será princesa e rainha de bateria da Mancha Verde em 2022

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 19h16

Nesta sexta-feira, 22, Viviane Araújo (47) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para Duda Serdan (17), princesa de bateria da Mancha Verde, que desfila nesta noite.

A atriz terá que ficar longe do Carnaval de São Paulo por conta do desfile do Rio de Janeiro, onde é rainha de bateria da Salgueiro, que também desfilará nesta sexta-feira. Por conta disso, Duda fará não só o papel de princesa como também de rainha de bateria, assumindo o lugar de Viviane.

Na legenda, ela se derreteu pela menina que está ganhando destaque no Carnaval: "Duda! Vou falar aqui o q te falei hoje quando nós falamos mais cedo! Minha Dudinha! Minha menina! Pra mim é assim que sempre vou te ver, afinal de contas quando cheguei na Mancha você estava na barriga da sua Mamy! Quanto tempo estamos juntas!"

"E hoje eu tô com meu coração partido por não poder estar ao seu lado, desfilando com a nossa Mancha Verde, mas saiba que meu coração estará juntinho de vocês! Brilhe muito Rainha linda! Tô aqui mandando todas as energias positivas pro nosso desfile, e sexta-feira, se Deus quiser estaremos juntas nas campeãs! Com muito amor, Viviane", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Rainhas!", falou outro. "Rainha das rainhas com um coração enorme e muito humilde", escreveu um terceiro.

Confira a linda homenagem que Viviane Araújo fez para Duda Serdan, princesa de bateria da Mancha Verde: