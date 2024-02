Luísa Sonza faz versão da música Chico para traídos: 'Não é hora de chorar'

Na última segunda-feira, 12, Luísa Sonza esteve no OBA Festival, realizado no interior de São Paulo, e convidou os traídos a cantar música

No meio da maratona de Carnaval, a cantora Luísa Sonza (25) fez uma nova versão do sucesso Chico, mas desta vez, não dedicou a música para Chico Buarque (79), mas sim para todos os traídos. "Não é hora de chorar", disse a artista.

Luísa Sonza convidou todos os que já sofreram com infidelidade em um relacionamento a cantar a música , escrita para seu ex-namorado Chico Veiga (27), também conhecido como Chico Moedas, que a traiu em setembro de 2023, três meses após engatar em um namoro.

"Carnaval não é para chorar lembrando de ex, é para mandar tomar no c.", entoou a artista, durante o OBA Festival. Ela foi uma das atrações do evento realizado no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, que chegou a sua 16ª edição neste ano.

Sonza fez sua apresentação na última segunda-feira, 12, e para o look, escolheu fazer referência a sua canção Dona Aranha, parte de seu último álbum, Escândalo Íntimo. A artista não economizou na sensualidade em suas coreografias.

Além de Luísa Sonza, nomes como Dennis DJ, MC Hariel, Batom na Cueca, Léo Santana, Alok, Monobloco e Banda Eva se apresentaram no festival do interior de São Paulo, que teve shows até esta terça-feira, 13.

Segundo a CARAS Brasil apurou, Léo Santana teria recebido um cachê de R$ 1 milhão para sua apresentação na 16ª edição do OBA Festival. O artista se apresentou no domingo, 11, e esticou seu show até as 7 da manhã.

Além do cachê milionário, o artista ainda teve quatro jatinhos fretados pelo festival, que teriam custado R$ 400 mil. Apesar do alto valor, o Gigante agradou o público e a organização do evento, e possivelmente o cantor será um dos head liners do festival no próximo ano.

