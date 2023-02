Luciana Gimenez dispensa o sutiã ao usar macacão justíssimo ao corpo em noite de carnaval

Após se recuperar da cirurgia na perna, Luciana Gimenez se joga no carnaval com macacão transparente e colado ao seu corpo

A apresentadora Luciana Gimenez (53) exibiu o seu corpo sequinho e curvilíneo ao caprichar na escolha do look para curtir a última noite de carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na madrugada desta terça-feira, 21, ela surgiu radiante e com look poderoso na passarela do samba.

Com o cabelo solto, a estrela apareceu com um macacão com transparência e justíssimo ao corpo. Ela dispensou o sutiã e usou apenas o tapa-mamilo para esconder a sua intimidade dos flashes dos fotógrafos.

Luciana caprichou nas poses ao ser fotografada na passarela do samba. Ela mostrou que já está conseguindo andar normalmente após passar por uma cirurgia na perna. A estrela sofreu um acidente enquanto esquiava com os filhos nos Estados Unidos e sofreu uma fratura no osso da perna.

Gimenez foi operada às pressas e passou por algumas semanas de recuperação e fisioterapia. Há poucos dias, ela chorou ao receber a notícia do seu médico de que poderia voltar a andar com os dois pés."Então isso ai, foi o que aconteceu quando o médico falou que eu poderia andar, só que aí gente, até você conseguir dar o primeiro passo parece uma besteira né, porque a gente faz essas coisas e são coisas que a gente faz automaticamente, ninguém lembra como aprendeu a andar, só que desaprendi...", falou ela, e completou: "Tem cinco semanas que eu não conseguia botar o pé no chão e pra dar o primeiro passo dá muito medo, tem um corpo estranho dentro da minha perna, tem parafusos... tem sido um aprendizado. Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu tô de volta, Brasil!", vibrou.

Fotos: Leo Franco/ Agnews