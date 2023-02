Lucas Guimarães revela perrengue inusitado no Carnaval de Salvador

Influenciador Lucas Guimarães contou à CARAS Brasil uma história de perrengue super inusitada ao lado de fãs no Carnaval de Salvador

Curtindo bastante o Carnavalde Salvador, o influenciador Lucas Guimarães (28), esposo de Carlinhos Maia (31), garantiu que é um verdadeiro folião e adora participar do evento baiano. Em entrevista à CARAS Brasil, o bonitão confessou que já vivenciou momentos de perrengue ao lado de fãs durante a festa.

Segundo Lucas, enquanto atendia alguns seguidores, ele acabou recebendo uma baita mordida no braço. A situação inusitada foi levada com muito bom humor pelo alagoano, mas as marcas estão em seu corpo até hoje.

"Uma história bem engraçada que eu tenho no Carnaval de Salvador é que em 2019 eu tava lá embaixo, na pipoca, e uma seguidora me mordeu. Ela começou a me dar mordida e eu comecei a ficar com medo. Ela mordeu no meu braço tão forte, mas é uma energia e um calor humano totalmente diferente [...] mas eu lembro [da situação] porque até hoje eu tenho a marca dessa mordida", contou ele.

O influencer ainda contou que gosta de curtir o Carnaval do início ao fim. "Eu acordo de manhã e só chego em casa no outro dia amanhecendo", disse ele, que ainda completou destacando o diferencial da folia baiana.

"A gente esquece tudo para poder curtir essa energia de Salvador, que é uma energia única e maravilhosa. Eu brinco que no Carnaval a gente esquece todos os problemas e só se lembra deles depois de 6 dias. Então, eu tô muito feliz de estar aqui e poder reencontrar milhares de seguidores e amigos que trabalham no trio elétrico. Tô muito feliz", disse ele.

LUCAS E CARLINHOS SURPREENDERAM FÃS

Durante a festa de Réveillon Lucas Guimarães e Carlinhos Maia pegaram os fãs de surpresa após compartilhar uma foto super fofa no Instagram. A reconciliação dos dois aconteceu depois de meses de incerteza sobre o fim do casamento.

Na postagem, o casal surgiu sorridente e com looks brancos. Na mesma legenda, eles afirmaram: “Feliz ano novo! Amamos vocês”.

O fim do casamento deles foi anunciado em outubro deste ano por meio das redes sociais. Na época, Carlinhos Maia mostrou uma foto antiga dos dois e falou sobre o término. "Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados! Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações."