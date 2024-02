Lore Improta se disfarça para acompanhar trio do marido, Leo Santana: ‘Palhaça’

Lore Improta está de olho no GG da Bahia! A dançarina surgiu disfarçada no meio da multidão para curtir show do marido, Leo Santana

Na madrugada desta quarta-feira, 07, Lore Improta, esposa do cantor Leo Santana, surpreendeu ao se disfarçar para acompanhar o trio do marido nas ruas de Salvador no pré-Carnaval. A dançarina aproveitou para curtir o show do ‘GG da Bahia’ de forma discreta, usando uma fantasia e maquiagem de palhaço para se jogar na folia.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Leo se derreteu ao ver a esposa fantasiada: “Olha o estado dessa palhaça. Deixa eu ver seu rosto! Tá maravilhosa”, ele exaltou. O cantor ainda compartilhou um vídeo dando um beijo na dançarina e agradecendo o apoio fora dos palcos: “Te amo, neni”, legendou a publicação revelando o apelido da amada.

Lore Improta se disfarça para acompanhar trio de Leo Santana - Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, Lore também dividiu os registros de sua folia assim que chegou em casa: “Gente, sério, que dia. Que momento! Foi muito massa”, disse a dançarina, que compartilhou uma sequência de fotos e vídeos se divertindo e dançando muito no meio da multidão, enquanto o anfitrião dava um show no palco, nos stories de seu perfil no Instagram.

Claro que a presença da dançarina não passou despercebida. Mesmo disfarçada e maquiada, ela foi abordada por admiradores durante o evento e posou para algumas fotos com eles. Além disso, Lore também foi capturada pelas lentes dos fotógrafos presentes, provando que sua aparição é tão marcante quanto a do marido.

Lore Improta se disfarça para acompanhar trio de Leo Santana - Foto: Vitor Santos/AgNews

Vale mencionar que essa não é a primeira vez que Lore usa um disfarce para ficar ‘de olho’ no show de Leo. No ano passado, a influenciadora digital não deixou de marcar presença em um dos show do marido com quem tem uma filha, a pequena Liz, de dois aninhos, e também foi flagrada curtindo a folia no meio da multidão.

Acompanhando o trio elétrico de Santana pelas ruas de Salvador, na Bahia, a esposa do anfitrião da noite reuniu a família e apareceu disfarçada de caveira mexicana com um grupo de pessoas que também usavam a fantasia. Até seu pai, Francisco Nunes, que estava com 58 anos, se jogou na folia e assistiu o show do genro nas ruas.

Lore Improta enfrenta crise alérgica pré-Carnaval:

Na semana pré-Carnaval 2024, Lore Improta compartilhou com os seguidores nas redes sociais na última quinta-feira, 01, que estava tendo uma crise alérgica. Mesmo com os sintomas, ela seguiu com a preparação da mesma forma. Segundo a dançarina, o pequeno problema de saúde foi incapaz de tirar seu foco ou adiar os treinos para cair na folia.

"Fui treinar na raça. O bicho está pegando, tô fanha, mas vai dar certo. Tomar corticoide e xarope, mas não paro não. Treinei hoje de levinho, mas treinei, lá vamos nós", contou a musa da Unidos do Viradouro por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram. Lorena ainda declarou que está a ‘base de remédios’ mas não para.