Lore Improta revela detalhes do desfile de carnaval: "Desfilei cansada"

Musa do Viradouro, Lore Improta contou perrengue que enfrentou durante desfile da escola

Lore Improta (29) confessou que desfilou cansada como musa da Viradouro, devido à maratona de compromissos.

Neste sábado, 25, ela se apresenta novamente. Desta vez, no desfile das campeãs do carnaval no Rio de Janeiro.

"Queria ter dormido mais, mas vou treinar. Tem muitos dias sem treinar! Sábado tem mais! Oh, Deus. Mas acho que sábado vai ser melhor para mim porque eu desfilei cansada por causa desta maratona de Carnaval, sem dormir vários dias fazendo trio aqui, compromissos de camarote... Cheguei lá sem dormir um dia e outras noites sem dormir direito. Senti uma fadiga muito grande. Agora tenho três noites para dormir e vou conseguir estar melhor na Sapucaí", disse ela.

Horas antes, a dançarina revelou que passou por um perrengue não notado pelas pessoas que assistiam ao desfile da Viradouro.

A dançarina contou que perdeu todos os curativos que usaria para proteger seu pé e que quase chorou de desespero.

"A gente tirando foto pra ver aonde tinha machucado pra no dia do desfile tentar amaciar com curativo. Só que no caminho para concentração todos os curativos caíram do bolso da minha assessora. Quase chorei de nervoso porque não conseguimos proteger bem o meu pé", detalhou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta revela que tomou injeção antes de ir para o carnaval

Lore Improta afirmou que precisou tomar uma injeção com medicamento antes de ir curtir a primeira noite de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro.

Ela está com dores nos pés após ser diagnosticada com Neuroma de Morton e decidiu ser medicada antes de aproveitar os dias de folia.

Ao UOL, ela falou: “Eu me preparo a vida inteira para o carnaval. São 20 anos. Fiz tudo o que eu podia fazer, tomei injeção para estar aqui porque estava com muita dor. Minha sandália é flex e não consigo usar salto. Amanhã vou estar de tênis antes do desfile para poder arrasar na Sapucaí”.