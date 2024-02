Leo Santana curte o Carnaval da Bahia e comemora sucesso de Perna Bamba: ‘Fervendo na avenida’

Direto do camarote de Salvador, Leo Santana, acompanhado de Lore Improta, curte a folia e comenta o sucesso de Perna Bamba neste Carnaval

Leo Santana (35), um dos principais nomes do Carnaval da Bahia, aproveitou o primeiro dia de folia ao lado da esposa, a dançarina e comunicadora Lore Improta (30), nos bastidores do Camarote Salvador 2024, na última segunda-feira, 9. Em bate-papo com a CARAS Brasil, ele fala sobre o hit Perna Bamba, em parceria com a banda Parangolé, que está entre as mais ouvidas do Brasil no Spotify. “A galera esta curtindo muito, votando muito, cantando, dançando e está fervendo na avenida e nos shows”, comemora.

A música foi lançada em dezembro do ano passado e está entre as sete mais reproduzidas nos charts nacionais (até o fechamento desta matéria). Ao ser questionado sobre a aceitação do público, ele declara: “Deixa Deus conduzir! A música está muito bem, a galera está curtindo muito, votando muito, cantando, dançando e esta fervendo na avenida, nos shows e nas redes sociais. Ela está entre as sete mais ouvidas no País nos aplicativos de música; uma parceria maravilhosa com meu parceiro Tony Salles, do Parangolé, e tem tudo para ser a música do Carnaval. Deixa o povo escolher e Deus conduzir!”.

Leo ainda falou sobre os projetos para 2024: “Vem muita coisa boa! Vou rodar o Brasil com minha nova Label Paggodin, um projeto especial de pagode e samba, que gravei no Rio de Janeiro e lancei a primeira parte com participação de Thiaguinho, Ludmilla, Xande de Pillares, Ferrugem e CBX Samba Club. E dia 23 de março, gravo no Mineirão, em Belo Horizonte, um audiovisual documentado, especial que, com certeza, vai ser mais um grande marco em minha carreira: que é o Leo & Elas, com a participação mais do que especial só de mulheres da música, como Ana Castela, Maiara e Maraisa, Mari Fernandes, Iza, Simone Mendes... E algumas que ainda serão confirmadas. Vai ser maravilhoso!”.

O tema deste ano do Camarote Salvador fala de um verão cheio de memórias. Neste clima, o baiano relembrou alguns que foram especiais para ele. “O verão geralmente trás as melhores memórias para muita gente. Para mim, não é diferente. Tenho muitas memórias boas, os meus ensaios, os bailes da Santinha... Sem dúvida são muito marcantes. O verão do Rebolation também foi muito intenso e marcante. Sem dúvida uma virada de chave na minha vida e na minha carreira. O verão de 2023, com o sucesso de Zona de Perigo. E, agora, 2024, com Posturado e Calmo, Golzinho Vermelho e Perna Bamba... Sou grato a Deus por tantas memórias e momentos maravilhosos”, diz.