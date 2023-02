Larissa Tomásia celebra primeiro desfile com a Império Serrano: "Dever cumprido"

Larissa Tomásia também citou homenagem a Arlindo Cruz: "Emocionou demais"

Larissa Tomásia (26) estreou como musa na Sapucaí ao desfilar com a Império Serrano. Nesta segunda-feira, 20, ela falou da experiência. "Uma das mais incríveis da minha vida", definiu.

"O sentimento que estou no momento é de dever cumprido com muita alegria no coração. É tanta alegria que não cabe dentro de mim, que chega a transbordar", relatou.

Ela também falou do tributo a Arlindo Cruz (64). O sambista foi o grande homenageado da escola de samba.

"Que honra fazer parte desse momento, me emocionou demais. Obrigada, Império Serrano, pela oportunidade de viver isso. Muita emoção na pista e no meu coração", finalizou.

Arlindo Cruz reaparece em público após sofrer um AVC

Arlindo Cruz voltou ao carnaval do Rio de Janeiro na noite deste domingo, 19, cerca de cinco anos após sofrer um AVC.

O sambista apareceu em uma cadeira de rodas e rodeado por sua família em cima do último carro alegórico da escola de samba Império Serrano.

A agremiação homenageou o cantor em seu enredo, chamado 'Lugares de Arlindo', e a família decidiu levá-lo ao evento público neste carnaval.

A presença de Arlindo Cruz era uma incógnita para a escola de samba, já que dependia da condição de saúde dele para estar ou não no carnaval.

Como ele estava bem, a família autorizou a participação dele no desfile em sua homenagem. O carro alegórico trouxe uma grande escultura do sambista tocando o seu banjo e com uma coroa.

Arlindinho, diretamente do estúdio de transmissão da Rede Globo, se emocionou bastante ao ver o pai passando pela Avenida.

“Ver os amigos ali com ele, a minha mãe, toda a luta que ela tem. Hoje eu vi meu pai sorrir mais cedo. Essa coisa de fazer o juramento do sambista, ter essa energia”, relatou o sambista.