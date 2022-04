Karinah se torna primeira mulher a cantar ao lado de Neguinho da Beija-Flor na Sapucaí: ''Vou dar o meu melhor para honrar o convite''

A cantora Karinah se tornou a primeira mulher a integrar o time musical da Beija-Flor e desfilará na Sapucaí lado de Neguinho da Beija-Flor

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 13h34

Em 2022, após 46 anos a frente da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, Neguinho da Beija-Flor (72) cantará pela primeira vez ao lado de uma voz feminina.

Esse lugar será ocupado por Karinah (40), conhecida por sua carreira no pagode, que foi oficializada nesta semana como integrante da equipe musical do desfile deste ano.

A cantora curitibana conhecida como Rainha do Pagode chamou atenção de Neguinho e da agremiação por sua voz entre às letras românticas e empoderadas, com força feminina.

“Ouvi as músicas da Karinah e achei que a voz dela seria um excelente reforço para o carro de som da Beija-Flor. Ela já está com o samba-enredo na ponta da língua, leva a nossa escola de samba no coração e vai nos ajudar a buscar as notas máximas este ano. É um toque feminino importante numa instituição que também valoriza as mulheres em diversos outros segmentos", disse o veterano do samba.

O primeiro ensaio da pagodeira aconteceu na última quinta-feira, 7 e ela repetirá o feito no último ensaio de quadra da agremiação que se prepara para o retorno a Sapucaí após 2 anos.

"É com muita alegria e gratidão que vivo este momento. Vou dar o meu melhor para honrar o convite do Neguinho e da Beija-Flor. Estar ao lado dele e dos músicos que já o acompanham na avenida, no Carnaval do Rio, vai ser uma experiência incrível, única na carreira. Não vejo a hora!", celebrou a artista.

Confira alguns cliques de Karinah ensaiando ao lado de Neguinho da Beija-Flor:

Karinah ensaiando ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Crédito: Divulgação

Karinah ensaiando ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Crédito: Divulgação

Karinah ensaiando ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Crédito: Divulgação

Karinah ensaiando ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Crédito: Divulgação