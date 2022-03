BBB 22: Beija-flor de Nilópolis, ameaça de paredão e edredom agitado; confira o que rolou

Brothers tem segunda-feira de Carnaval animada com visita da escola de samba do Rio de Janeiro, Arthur Aguiar e Eslovênia em momento tenso e edredom "animado"

Hoje é dia de Jogo da Discórdia! Nesta segunda-feira, 28, feriado de carnaval os brothers tiveram uma visita especial para cairem na folia na casa mais vigiada do Brasil, teve torta de climão e "movimentação" embaixo do edredom.



Laís reflexiva sobre formação do último paredão



Em conversa com Eslovênia Marques (26), Laís Caldas (30), revela que Gustavo Marsengo (31), seu affair no jogo, a questionou sobre os votos do quarto Lollipop. Mais especificamente, ele queria saber porque Larissa Tomasia (25), não votou em Douglas Silva (31), para escapar do paredão.

Ela contou que despistou o brother em sua resposta, mas depois concluiu à estudante de marketing: "Foi muita burrice, estão rindo da nossa cara. Era o paredão que a gente queria".



Torta de climão entre Arthur Aguiar e Eslovênia

Enquanto aguardam uma ação patrocinada, Arthur Aguiar (32) e Gustavo, começaram a conversar sobre o próximo paredão do reality show: "Semana que vamos fazer um Paredão só de quem não foi", afirmou o ator. Eslovênia, ouviu a frase do brother e o desafiou: "Vamos eu e tu?", perguntou ela, estendendo as mãos para firmar o acordo de irem juntos à berlinda.

Arthur, que está no paredão ao lado de Larissa e Linn da Quebrada (31), contestou: "De novo? Quarto Paredão", disparou ele. "Gostei, gostei", completou Gustavo, que escuta a conversa dos colegas de confinamento. "Quarto Paredão? Então, bora!", rebateu o ator.

Depois do momento tenso, Eslovênia vai para o quarto e desabafa sobre a conversa que teve com Arthur para Eliezer (31), Vinícius (24), Laís Caldas e Jade Picon (20): "Ele falou: 'É meu quarto Paredão'. Só que eu não entendi. Foi tipo: 'Você quer ir comigo, meu quarto Paredão?' Só que só entendi depois", contou ela. "Arthur está se achando!", comentou Larissa. "Ele está se achando", concordou Laís.

"Depois que eu entendi que foi tipo: 'Você tem coragem de ir comigo?'. Aí ele disse: 'Não, você quer mesmo que eu vá para o quarto Paredão?'", completou Eslô. "É, ele quis disfarçar", opinou Larissa. "Peguei e falei: 'Segunda vez que te vejo hoje e você só fala de jogo'", completou a modelo. "Vocês se preparem porque semana que vem vai ser loucura", avisou Jade.





Eslovênia mentindo na cara dura sobre o Arthur pros lollipopers. #BBB22pic.twitter.com/cHzxutAfEc — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 28, 2022

Eliezer chora arrependido



Ao descumprir o plano do quarto Lollipop não votanto em quem eles tinham combinado, Eliezer chora para Vinícius e revela ter se arrependido.

"A gente não consegue voltar atrás. Queria muito também. Ou não... ou queria. Ah, meu Deus. Odeio esse sentimento de querer voltar atrás, odeio. Só que dessa vez afetou pessoas além de mim. Quando só me atinge, está bom", desabafou o designer.

"Às vezes dá vontade de sair correndo. Estou me sentindo muito culpado". Em seguida, Eliezer chora e Vinicius o abraça.



Carnaval no BBB 22!



Apesar do carnaval cancelado, os brothers tiveram uma folia para chamarem de sua. Neguinho da Beija-Flor e a bateria da escola de samba fizeram os confinados caírem no samba nesta tarde.

Depois da folia, Natália Deodato (22), ficou muito emocionada ao lembrar de sua avó. Segundo ela, a avó era torcedora da Beija-Flor e dizia que um dia iria desfilar pela escola. Douglas Silva acolheu a sister enquanto ela chorava.





Edredom movimentado!

Enquanto alguns se emocionaram com a apresentação da bateria da Beija-Flor, outros se empolgaram com a batucada. Lucas Bissoli (31) e Eslovênia, que vivem affair desde a primeira festa do Líder da edição, foram para debaixo das cobertas.