Juliana Paiva faz rara aparição em público com o novo namorado

Poucos meses após assumir o novo namoro, Juliana Paiva surge aos beijos no desfile das campeãs na Sapucaí ao curtir a companhia do namorado, Danilo Partezani

A atriz Juliana Paiva está muito apaixonada! Neste sábado, 25, ela marcou presença na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar o desfile das campeãs e fez uma rara aparição ao lado do seu namorado, o arquiteto Danilo Partezani. Os dois esbanjaram romantismo ao posarem juntos para as fotos na chegada em um camarote do sambódromo e até trocaram beijos na frente das câmeras.

Os dois assumiram o namoro no réveillon deste ano por meio de um post com fotos juntos nas redes sociais. Porém, eles são discretos e ainda não revelaram mais detalhes do romance. Vale lembrar que Juliana e Danilo são apontados como um casal desde outubro deste ano. Eles chegaram a ir juntos em um festival de música no Rio de Janeiro.

Ela não assumia um namoro desde que terminou com o ator Nicolas Prattes no ano de 2019.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Saiba quem é Danilo Partezani

O novo namorado da atriz Juliana Paiva, Danilo Partezani, é empresário e arquiteto, nascido na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. Além disso, ele também é pós-graduado em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Ele também é fundador de uma empresa de sustentabilidade e design, criada em 2018, que replica prédios padronizados. Nas redes sociais, onde tem pouco mais de 4.100 seguidores, ele costuma compartilhar cliques de viagens, sua rotina ao lado da família e do cãozinho, seu time do coração —o Palmeiras— e também mostra seu lado profissional.