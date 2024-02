Carnaval / Fantasias

Irmãs, Ingrid e Erica Mantovani usam fantasias de R$ 100 mil na Mangueira

Musas da escola de samba Mangueira, as irmãs Ingrid e Erica Mantovani apareceram com fantasias estilosas no Carnaval

As irmãs Ingrid e Erica Mantovani - Fotos: Gabriel Trindade | Produções Dev