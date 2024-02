Ilze Scamparini vira fantasia de carnaval e agradece a homenagem

Ilze Scamparini ‘no telhado' foi a fantasia mais votada em concurso da Globo e registro chegou até a jornalista, na Itália

Ilze Scamparini frequentemente tem sua imagem associada às paisagens italianas que costuma ter como cenário. A famosa ‘Ilze no telhado’ se transformou em fantasia no Carnaval 2024 em Vitória, no Espírito Santo.

A ideia foi da foliã Melina Duarte, que ganhou o concurso de melhor fantasia do Glôna Rua, da TV Globo, com 42,90% dos votos. Após viralizar na web, sua foto curtindo o carnaval chegou na própria Ilze Scamparini, que nesta terça-feira, 13, comentou sobre o ocorrido.

“Passando aqui rapidamente pelo nosso terraço romano, com todos esses telhados belíssimos e antiquíssimos da capital italiana, para te dar parabéns pela fantasia cheia de criatividade, ironia, senso de humor, tudo aquilo que se torna ainda mais importante no Carnaval", disse a jornalista durante o Em Pauta, da GloboNews.

Ilze também agradeceu a jovem pela originalidade e homenagem. “Me diverti muito, eu e meus amigos. Recebi muitas mensagens do Brasil”, complementou.

A apresentadora Fátima Bernardes criou uma tradição em seu Carnaval. Todos os anos, ela usa uma fantasia que cobre todo o corpo e seu rosto para não ser reconhecida enquanto curte a folia de rua em Olinda ao lado do namorado, Túlio Gadelha, e dos amigos. E, em 2024, não seria diferente!

Neste ano, ela apostou em uma fantasia de fantasma inspirada no filme Caça-Fantasmas. Ela se divertiu tranquilamente no carnaval sem que os fãs a reconhecessem e, agora, mostrou as fotos do modelito inusitado.

"Sim, teve Caça-fantasmas nas ladeiras de Olinda. Essas fotos, ainda em casa, antes de enfrentar o calor que fez os fantasminhas derreterem. As crianças amaram nosso bloquinho", disse ela, e completou: "A prova de que sim, enfrentamos o calor e divertimos as crianças. Valeu, parceiros fantasmas e caçadores. Até ano que vem!".