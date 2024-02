Gretchen usa look mínimo para comandar bloco de rua em SP

Gretchen colocar seu corpão sarado para jogo ao apostar em look mínimo e brilhante para comandar bloco de rua em São Paulo

A cantora Gretchen esbanjou sensualidade ao escolher o seu look para comandar um bloco de rua na zona sul de São Paulo. Na tarde deste sábado, 10, ela e seu marido, Esdras de Souza, surgiram com looks na cor rosa no topo de um trio elétrico que circulou pelas ruas da capital paulista.

A artista apareceu com biquíni rosa mínimo e com muito brilho. Para completar o visual, ela usou um macacão vazado e com aplicações de brilhos para destacar ainda mais sua beleza.

Confira as fotos:

Fotos: Orlando Oliveira / AgNews

Gretchen tira os pelos e exibe o resultado

A cantora Gretchen ressolveu ficar sem seus pelos loiros no peitoral e braços. Após dividir opiniões e causar com eles, a famosa radicalizou ao tirá-los com um procedimento estético. Nesta terça-feira, 05, ela revelou aa decisão em sua rede social.

Usando um macacão de ginástica estampado, a Rainha do Rebolado não apenass esbanjou suas curvas esculturais, mas também deixou à mostra seus braços e peitoral. A artista então exibiu sua pele lisinha.

"Estou amandoooooo essa nova decisão de ficar sem pelos", contou ela sobre ter feito depilação a laser e iniciar o tratamento fazendo várias sessões e manutenções para ficar sem nada. Nos comentários, os fã elogiaram. "Sempre linda", disseram.