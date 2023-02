Gracyanne Barbosa exibe a virilha sarada em fantasia cavada na Sapucaí

Gracyanne Barbosa ostenta a marquinha do biquíni na virilha e revela que devorou uma marmita antes de chegar na Sapucaí. Veja a foto!

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu corpo musculoso em uma fantasia mínima. A estrela apostou em um body cavado e repleto de recortes estratégicos para se jogar no samba em um camarote na Marquês de Sapucaí durante a noite de domingo, 19.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto do seu look ousado e deixou a virilha sarada à mostra. A estrela exibiu a marquinha de sol na pele do quadril ao aparecer com o look mínimo e cavado.

Além disso, Gracyanne mostrou um momento dos bastidores de sua ida para o carnaval na Sapucaí. Ela revelou que fez uma marmita e levou para comer no caminho para não ficar com fome e nem sair da dieta na noite de folia. Dentro da van, a estrela abriu o seu pote e comeu um prato de macarrão com batata doce.

A musa fitness ainda contou com a companhia de seu marido, o cantor Belo (48), com quem trocou beijos apaixonados entre um desfile e outro das escolas de samba.

Nesta semana, a esposa do cantor Belo revelou qual é o seu peso. Ela subiu na balança logo cedo, sem fazer uma refeição e após o seu treino aeróbico. A balança mostrou que ela está com 87 kg. "Fiz cardio e ainda to em jejum, gente... Vamo pesar... Mas não desce uma grama", desabafou ela sobre não emagrecer.

Belo fica de olho no rebolado de Gracyanne Barbosa

Há pouco tempo, Belo e Gracyanne Barbosa gravaram um vídeo juntos. O artista apareceu de olho no rebolado da esposa durante as imagens, já que ela apareceu apenas de biquíni.

Na legenda, ela contou que eles fizeram o vídeo em clima de Copa do Mundo do Catar. “Se tem jogo, tem dança. Meu tudão arrasa”, disse ela.