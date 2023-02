Gracyanne Barbosa esconde apenas o essencial em body cavadíssimo

Gracyanne Barbosa exibe a marquinha do biquíni na pele bronzeada ao apostar em body cavado para noite de carnaval

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) apostou em um look ousado para curtir sua primeira noite de folia no carnaval de 2023. A beldade apareceu com um body verde limão com brilho e cavadíssimo.

Nas redes sociais, ela mostrou o seu look sensual de vários ângulos e ainda deixou a marquinha do biquíni à mostra em sua pele bronzeada. Magérrima, a estrela destacou os seus músculos impecáveis ao apostar no visual com vários recortes.

Nos comentários do post, Gracyanne recebeu elogios dos seguidores. “Diva sempre”, afirmou um seguidor. “Que bela”, declarou outro. “Musa das musas”, afirmou mais um.

Nesta semana, a esposa do cantor Belo revelou qual é o seu peso. Ela subiu na balança logo cedo, sem fazer uma refeição e após o seu treino aeróbico. A balança mostrou que ela está com 87 kg. "Fiz cardio e ainda to em jejum, gente... Vamo pesar... Mas não desce uma grama", desabafou ela sobre não emagrecer.

Gracyanne Barbosa aposta no look vermelho para evento

Há pouco tempo, Gracyanne Barbosa mostrou o seu look poderoso para prestigiar um evento. Ela apostou em um conjunto de terno e minissaia vermelha e deixou à mostra sua barriguinha sarada.

Na legenda, ela contou sobre o novo projeto do seu marido, o cantor Belo. "#TBT bem recente e especial, dia de apresentar aos amigos e família o @bardobelooficial. É incrível ver um projeto sair do papel, ganhar vida e se tornar real. Saibam que tudo está sendo preparado com muito amor, carinho, cuidado e dedicação. Em breve, será a inauguração oficial e vocês terão, um lugar para se divertir, dançar e curtir com a família. Obrigada a todos, que estiveram presente nesse dia especial para nós! Já estou ansiosa, para encontrar vocês por lá hein, falta pouco!", declarou.